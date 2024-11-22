В рамках «Арктического диалога» с мурманчанами встретилась советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Людмила Дмитриева

В Мурманск Дмитриева участвовала в Международном фестивале «Арктическая сцена», выступала председателем профессионального жюри.

Несмотря на возраст, актриса всё ещё продолжает выступать в театре, понравилось ей и у нас - на севере.

Людмила Дмитриева, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России: «Я счастлива, что я приехала сюда. Я не представляла, что такое Мурманск, а лететь всего два часа. Город прекрасный, люди удивительные. Я даже плачу, потому что очень трогают отношения, как нас всех принимали представители фестиваля. Фантастически! Все такие добрые, скромные, умные, знающие свою работу».

В городе Людмила Дмитриева помимо спектаклей успела полюбоваться достопримечательностями, и даже сделала обязательный для всех туристов ритуал.

Людмила Дмитриева, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России: «Северного сияния я так пока и не увидела, в следующий раз будет, наверное. А всё остальное прекрасно. Мы даже у кота Семёна были, я его гладила, целовала ему щечки, усики, чтобы вернуться сюда. Представляете, как здесь у вас хорошо».

На «Арктическом диалоге» Людмила Дмитриева делилась историями своей карьеры, личной жизни и шутила с молодёжью, которой в зале было немало. Ведь актрису знаю многие, среди её работ роли в фильмах и сериалах: «Кремлёвские курсанты», «Воронины», «Метод Лавровой» и многих других.