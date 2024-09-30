В рамках «Арктического диалога» студенты МАУ встретились с Героем России космонавтом Сергеем Волковым

Сергей Волков, космонавт, Герой России: «Времени посидеть задумчиво около иллюминатора и посмотреть вниз крайне мало. И ты, в общем-то, всё равно летаешь туда, прежде всего для того, чтобы выполнять какие-то задачи».

Сергей Александрович Волков с 2008-го по 2017 год трижды совершал полёты в космос и четыре раза выходил в открытый космос, где провёл практически сутки. Также он первый в мире космонавт во втором поколении - его отец - Герой Советского Союза Александр Волков, совершил свой первый космический полёт ещё в 1985 году. Поэтому, как отмечает сам гость Заполярья, в профессию пошёл, понимая, что, прежде всего, это очень серьёзная и ответственная работа.

Сергей Волков, космонавт, Герой России: «Времени посидеть задумчиво около иллюминатора и посмотреть вниз крайне мало. И ты, в общем-то, всё равно летаешь туда, прежде всего для того, чтобы выполнять какие-то задачи».

О том, какие задачи выполняет космонавт и какими навыками он должен обладать, Сергей Александрович рассказал студентам Мурманского арктического университета.

Сергей Волков, космонавт, Герой России: «Мне интересно всегда встречаться со студентами, потому что студенты – это уже такая осознавшая себя часть молодого сообщества, которые пришли получать образование. Часть, особенно, если старшекурсники, уже пройдя через производственную практику, убеждаются, то это или не то, то направление, в которое они пришли, может стать делом всей жизни или нет. Поэтому сегодня у нас такой диалог».

И студенты воспользовались возможностью задать вопросы представителю такой удивительной профессии. В Мурманском арктическом университете получают широкий спектр профессий и гуманитарных, и технических. Однако тема космоса волнует многих вне зависимости от направления обучения.

Светлана Романова, студентка МАУ: «Тема космоса мне кажется очень интересной, а тут, когда такая возможность представляется, встретиться с человеком, который не один раз там бывал, мне кажется, каждый, кто может должен посетить встречу».

Сергей Волков регулярно встречается со студентами, его выступления, в том числе, можно назвать профориентационной работой. Ведь одно дело получить техническую специальность, а другое дело посвятить ей всю жизнь.