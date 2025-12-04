В рамках Декады инвалидов в Мурманском областном драматическом театре организовали благотворительный показ спектакля «Лунный принц»

Самовары, тарелки, игрушки и даже Луна сияли со сцены для детей с ограниченными возможностями.

Каждое выступление для артиста – всегда стресс, особенно, когда необходимо выступить перед детьми. А юным северянам с ограниченными возможностями здоровья представлять спектакль нужно по-особенному. Но наши артисты опытные в этом направлении работы.

Секретами подобных выступлений поделился художественный руководитель областной драмы.

Николай Гадомский, художественный руководитель Мурманского областного драматического театра: «Так как артисты уже не первый раз это делают, то это не страшно, это всегда просто очень ответственно. Потому что детишки с особенностями, предполагается, что и обращение с ними немножко другое - не так, как с обычными детьми. Где-то нельзя, например, громко подавать звук, какие-то сильные шумовые эффекты использовать или световые эффекты использовать в спектакле, потому что это всегда может ребёнка нервировать».

Так на сцене областного драмтеатра ожили самовары, тарелки, игрушки и другие бытовые предметы, чтобы отправиться с малышами в лунное приключение, где им предстояло разгадать загадку: кто злодей, а кто добрый принц.

Екатерина Недыхалова, зритель: «Для меня театр – это, когда все тихо, спокойно, а ты наслаждаешься самим представлением. Я жду от спектакля что-то интересное, фантастическое».

Показ спектакля «Лунный принц» для детей с ограниченными возможностями здоровья провели в рамках Декады инвалидов. Такие благотворительные показы – одна из инициатив сотрудников театра, и их проводят ежегодно специально для малышей.