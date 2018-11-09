В рамках Деловой недели в Мурманске будет работать площадка «Мурманск-Давос»

В седьмой раз в столице Заполярья пройдёт Мурманская международная деловая неделя. В ней примут участие более трёх тысяч человек из 11 регионов России и 12 зарубежных стран. В преддверии мероприятия первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин раскрыл журналистам подробности предстоящего самого масштабного для нашего региона события.

Не стоит путать Деловую неделю с Арктическими форумами, которые проводились в Мурманске раньше, подчеркнул заместитель губернатора Алексей Тюкавин в начале встречи. Формат и задачи у этих событий другие, да и размах совсем иной. Шесть лет успешного опыта организации доказали эффективность самого северного и самого большого в Заполярье делового мероприятия. «Жизнь показала, что тот формат, который мы избрали в виде Деловой недели, и многочисленных мероприятий, который в это время проходят, себя очень успешно зарекомендовал, - отмечает Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области, - пользуется оправданным интересом».

Центральным традиционно станет пленарное заседание. Главная тема - развитие Арктической зоны России и нашего региона. В этом году запланировано много новых мероприятий. Например, площадка с условным названием «Мурманск-Давос» была разработана на федеральном уровне и поддержана Министерством иностранных дел нашей страны.

«Это площадка, на которой мы бы хотели, чтобы наши соседи и представители российских регионов, которые входят в арктическую зону РФ, а это Архангельская область, Ненецкий АО, Карелия, которые участвуют и в Баренц-сотрудничестве, вместе с зарубежными соседями - Норвегией, Финляндией и Швецией приняли активное участие в этой дискуссионной площадке, на которой мы бы смогли обсудить темы нашего сотрудничества», - сказал Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области.

Экологический форум «Норникеля», который ранее проводился в Норильске и Красноярке, в этом году пройдёт в Мурманске в рамках Деловой недели. Планируется визит федеральных министров. На конференцию «Полярные маршруты» ждут приезда ученого-океанолога Артура Чилингарова. Всего в рамках Деловой недели в Мурманске, Кировске, Мончегорске, Коле, Полярных Зорях и Никеле пройдёт более двадцати крупных мероприятий, в рамках каждого запланированы менее масштабные, но тоже важные и интересные встречи.