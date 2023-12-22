В рамках Дня Мурманской области в Москве на ВДНХ выступил легендарный российский хирург Леонид Рошаль

Леонид Михайлович рассказал, что давно знаком с губернатором Андреем Чибисом. И, несмотря на трудности, он отлично справляется со своей работой, развивая Мурманскую область.

С участниками выставки «Россия» на ВДНХ детский доктор мира поделился своим видением, как должен жить человек. Что ему обязательно нужна мечта и цель, к которой он будет идти. И она обязательно должна быть не только для него, но и для общества. Это то, к чему действительно должен стремиться каждый человек.

А ещё Леонид Михайлович рассказал, что давно знаком с губернатором Андреем Чибисом. И, несмотря на трудности, он отлично справляется со своей работой, развивая Мурманскую область.

Леонид Рошаль, хирург, общественный деятель, президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии: «Я знаю, что проблемы есть и у вас, они везде есть. Но тот заряд, который мы сейчас услышали, ту поступь, которой идёт Мурманская область, она поражает. И всё это очень здорово, а начинается всё с головы. Начинается всё с того человека, который стоит напротив меня. Спасибо Вам большое. Мы очень давно знакомы. Это удивительно острый человек».