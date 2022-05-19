В рамках «Дня полярного кино» мурманчане ознакомились с самыми яркими представителями отечественной документалистики

Представителей старшего поколения и школьников собрало в библиотеке-музее им. Н.Н. Блинова кино, причём, не художественное, а документальное, посвящённое полярникам и истории освоения Арктики.

Ольга Малая, заведующая библиотекой-литературным музеем им. Н.Н. Блинова: «Союз городов Заполярья и Крайнего Севра вместе с некоммерческой организацией «Позитив-фильм» каждый год организуют акцию «День полярного кино», приуроченную ко Дню полярника. В этой акции, как правило, входит 44 региона и Мурманск, конечно, не исключение. В этом году наша Центральная городская библиотека стала партнёром данной акции, на базе нескольких филиалов мы проводим показы 18 документальных фильмов».

В этот раз показ открыла «золотая классика» - «Челюскин. Герои Арктики», увидевшая свет в 1935 году. Именно эта кинолента стала самым первым документальным фильмом, снятым в северных широтах.

По словам участницы кинопоказа Алисы, десятиклассницы из 5-й гимназии, сейчас нужно снимать новые ленты, чтобы у наших потомков появилась возможность узнать о современных для нас событиях региона.

Алиса Мешкова, ученица 10 класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия №5»: «Не все знают, допустим, как раз таки быт, грубо говоря, наших северян. Мне кажется, это нужно для будущих поколений, чтобы они тоже посмотрели, как мы жили, когда будет ещё большее развитие общества. Это будет достаточно интересно».

Андрей Сычёв - один из тех, кто тщательно документирует все происходящее в Мурманске. Он известный режиссёр, пообщался со зрителями, рассказав им о тонкостях кинопроизводства.

Андрей Сычёв, режиссёр-документалист: «Очень жалко, что сейчас документалистику очень мало показывают на центральных каналах».

«День полярного кино» - одна из важных вех в развитии заполярного кино. Возможно, такие показы вдохновят будущих кинематографистов на создание новых фильмов, посвящённых истории нашего края.