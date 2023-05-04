В рамках ежегодной Всероссийской акции «Пост №1» школьники Заполярья заступили в почётный караул у Вечного огня в Мурманске

«Сохранение истории - первостепенная задача всех людей», - с такими словами Иван Выговский заступает в свой первый почётный караул в качестве разводящего.

Несколько недель он тренировался, чтобы, сегодня, несмотря на ветер и холод, почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны солдат.

Иван Выговский, юнармеец МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Ветрено, холодно. Мои караульные - бедные замерзли немножечко, но отогреются. Все сделаем».

В преддверии Дня Победы отличившиеся школьники кадетских классов и воспитанники военно-патриотических объединений Мурманской области собрались вместе у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», чтобы стойко и ответственно нести вахту. Активную гражданскую позицию проявляют не только юноши, но и девушки.

Любовь Шептуха, заведующая отделом гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия»: «Они, конечно, готовятся заранее. Начиная с марта - апреля ребята участвуют в различных мероприятиях школьных, отрабатывая по уставу несение вахты. Это, в соответствии с уставом, надо делать чётко, не придумывая каких-то новых идей. Это надо делать, как военные. Здесь очень строго. Но нам помогают в этом военизированные структуры. В этом году нам Росгвардия помогает, консультирует ребят, если вопросы возникают».

Рядом с мемориалом организаторы акции припарковали автобусы, в которых ребята могли обогреться и перекусить. На территории комплекса на постоянной основе дежурит полиция и скорая помощь.