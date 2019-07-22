В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в Долине Уюта появится ещё один новый объект

Мурманскую область с рабочим визитом посетил министр спорта России Павел Колобков. Вместе с главой региона Андреем Чибисом он посетил легкоатлетический манеж, Долину Уюта, а позже встретился с общественностью. Главная цель визита московского гостя – обсуждение практических задач по реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Буквально с самолета – к делам. Программа визита Павла Колобкова - насыщенная. Неудивительно, спортивный чиновник такого уровня впервые на Кольском полуострове за всю историю нашего региона. Первым министр спорта вместе с врио губернатора Андреем Чибисом посетили Долину Уюта. Олимпийский чемпион Павел Колобков оценил объект профессиональным взглядом.

«Здесь формируется интересный кластер, лыжно-биатлонный центр, где могут проводиться международные соревнования любого уровня, - отмечает Павел Колобков, министр спорта Российской Федерации. - С точки зрения климатических условий, центр подходящий, тренировки можно проводить с конца октября, ноябрь, всю зиму и весной. Не много у нас с точки зрения удобства и инфраструктуры таких мест. Здесь могут проводиться и международные соревнования».

Сейчас в рамках программы комплексного развития здесь строится лыжероллерная трасса и системы искусственного оснежения. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» здесь появится ещё один новый объект, который сделает Долину Уюта крупнейшим в регионе профильным центром. Идею министр спорта России поддержал. В беседе с гостем глава региона отметил, что спорт в нашем регионе будет активно развиваться во всех городах и посёлках.

«Помимо этого нужны нам и глобальные проекты. Спасибо Павлу Анатольевичу за поддержку. Следующий этап развития Долины Уюта – проект «Кластер Заполярья», где мы планируем построить спортивный закрытый комплекс, в котором могут проводиться и спортивные, и праздничные мероприятия, - сообщил журналистам Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. – Здесь будет парковая зона с учётом климата».

Во время визита Павла Колобкова в Легкоатлетическом манеже проходил большой детский спортивный праздник. Его участникам удалось лично пообщаться с министром спорта, а отличникам ГТО даже получить награды из рук олимпийского чемпиона.

Далее гостя ждала встреча с представителями спортивной общественности Мурманской области. Обсудить удалось широкий круг вопросов, как модернизировать работу спортивных образовательных учреждений, в полной мере обеспечить тренерский состав. Как привлечь к занятиям спортом жителей разных возрастов не только в областном центре, но и в глубинке, и многие другие.