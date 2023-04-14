В рамках фестиваля ВФСК ГТО «Арктические студенческие игры» в мурманской Долине Уюта прошли соревнования по легкоатлетическому двоеборью

Фестиваль «Арктические студенческие игры» собрал в мурманском манеже ребят из средних и высших учебных заведений. Участие в спортивном событии принимают 113 человек из Мурманска, Мончегорска, Полярных Зорь и Кандалакшского района.

Фестиваль «Арктические студенческие игры» собрал в мурманском манеже ребят из средних и высших учебных заведений. Участие в спортивном событии принимают 113 человек из Мурманска, Мончегорска, Полярных Зорь и Кандалакшского района.

Ольга Трефилова, начальник регионального центра тестирования ГТО ГАУ МО «ЦСП»: «Фестиваль идёт уже третий день. В первый день было плаванье, второй день – выполняли виды испытаний: наклоны из положения стоя, наклон туловища, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, прыжок в длину с места. Был бег на короткие дистанции – на 100 метров. Сегодня у нас бегут 2000 метров девушки и женщины и 3000 метров бегут юноши и мужчины».

Кто не понял, это нормы ГТО, а к испытанию участники готовились каждый по-своему. Например, Павел Охотников спортом занимается на протяжении многих лет. По его мнению, нужно всегда поддерживать себя в хорошей физической форме.

Павел Охотников, студент МАГУ, 1-й курс: «Если за месяц - за два плотно готовиться, то спокойно можно сдать на «золото». Здесь сложного, сверхъестественного нет ничего».

Сергей Ключников, старший преподаватель Мурманского государственного технического университета: «Студенты показали результаты в зависимости от своей готовности. У меня вот девчонки: одна занимается лёгкой атлетикой, другая - биатлоном, следовательно, они как бы хорошие результаты в беговых видах показали».

Стоит отметить, что в рамках фестиваля проходит отбор на всероссийский этап, в котором примут участие самые успешные студенты. Они представят свой регион на испытаниях в июле месяце в городе Ханты-Мансийске.