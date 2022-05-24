В рамках форума «КультАрктика» состоялось открытие выставки питерского фотографа и блогера Александра Мазурова

«Крайний» - так называется выставка питерского художника Александра Мазурова, открытие которой состоялось в стенах ДК имени С.М. Кирова. «Крайний», потому что Север. Всё просто!

Александр уже 15 лет увлекается фотографией, последние 10 лет в роли тревел–фотографа. Благодаря этой страсти он побывал во многих местах. В том числе, в Мурманской области. К Арктике у него особая любовь.

Привязанность к северному краю у Александра зародилась давно, ещё с похода на Сейдозеро, расположенное на Кольском полуострове. Фотографа заинтересовало, почему некоторых людей так тянет в высокие широты.

Александр Мазуров, тревел-фотограф, г. Санкт-Петербург: «По идее, север – он противоречит жизни. Это холодно, неудобные условия, порой несовместимые даже с жизнью. Но есть какая-то категория людей, которых сюда всё время тянет, несмотря ни на что. Если с югом всё просто объяснить – это комфортные условия, классно, тепло, то с севером это просто какая-то романтика внутри. И вот это чувство мне хотелось начать его исследовать внутри себя и внутри других людей».

На выставке представлены фотографии многих северных народов: ненцы, ханты, народы Чукотки и севера - Красноярского края. Главная задача работ, пожалуй, показать красоты русского севера, рассказать другим о том, как тут не хорошо – не плохо, а по-своему. А также, передать визуальным путём, какие они – люди севера.