СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроникиВ рамках Года добровольца в регионе состоялось более 2 тысяч мероприятий
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.01.19 19:30

В рамках Года добровольца в регионе состоялось более 2 тысяч мероприятий

Развитие волонтерского движения, итоги реализации проекта «Рабочие кадры для передовых технологий», основные направления государственной политики по развитию конкуренции в Мурманской области »  и другие вопросы обсудили на заседании в региональном правительстве, которое провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин,

Заседание регионального правительства началось с минуты молчания, участники встречи почтили память погибших в Заполярье военных лётчиков. Следом - к деловой повестке. Первый вопрос - итоги Года добровольца в регионе и, главное, как работать над развитием волонтерского движения дальше. Какие цели и задачи стоят перед лидерами движения, призванного объединить активистов всех возрастов и направлений.

«Год добровольца всколыхнул большое количество людей, мотивировал на добровольческую деятельность, - отмечает Ольга Журба, координатор волонтерского движения «Наше время» Мончегорска. - И сейчас перед нами стоит большая задача и ответственность, чтобы люди, которые присоединились к волонтерскому движению в Год добровольца, чтобы они не стали разовыми волонтерами, а волонтёрство стало частью их жизни».

Открытием года считают координаторы движения – семейное волонтёрство. Даже традиционную экипировку добровольцев – футболки, теперь шьют не по размерам, а по росту, в расчёте на детей, которые с радостью помогают родителям в благородном деле. Алексей Тюкавин наградил волонтёров за активную деятельность.

Следующий вопрос – подготовка высококвалифицированных специалистов в соответствии с требованиями времени. Проект «Рабочие кадры для передовых технологий» по направлению «Машиностроение» призван стать для этого надёжным фундаментом. Региональная сетевая площадка открылась на базе Мурманского индустриального колледжа.

«Была проведена очень серьёзная работа. Это и модернизация мастерских, которые имеются, это и приобретение нового оборудования, - рассказывает Ирина Ковшира, министр образования и науки Мурманской области. - В чём суть сетевой площадки, это предоставление материально-технической базы для колледжей, которые входят в сеть. Это семь  колледжей, это повышение квалификации педработников, это возможность проведения демонстрационного экзамена на базе Мурманского индустриального колледжа».

Обучаться здесь будет не только молодёжь, повышение квалификации и переподготовку смогут пройти сотрудники предприятий, уже имеющие опыт работы, что особенно актуально в свете пенсионной реформы.

Рассмотрели на заседании и вопросы реализации основных направлений государственной политики по развитию конкуренции в регионе. Четвертым и заключительным вопросом повестки стали меры по укреплению материально-технической базы ветеринарной службы Мурманской области.

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