В рамках городского конкурса профессионального мастерства «Наставники» состоялась конференция по обмену лучшими практиками

Конкурс «Наставники» - это часть городского проекта «Студенческая среда». Его цель - выявление и передача лучших форм и практик воспитательной деятельности среди сотрудников образовательных организаций высшего или профессионального образования, а также социальное и духовное развитие молодежи.

Юлия Середняк, врио начальника Молодёжного центра гражданских инициатив: «В рамках этой конференции участники - наши преподаватели, педагоги, организаторы совместно со своим студсоветом представят лучшие практики по организации мероприятий внутри своей образовательной организации, поделятся своим лучшим опытом между собой».

В течение нескольких недель участники проходили форсайт-сессию, мастер-классы и тренинги, направленные на совершенствование профессиональных компетенций, а уже на конференции конкурсанты презентовали свои лучшие проекты, реализуемые со студенческой молодёжью.

Юлия Светличная, куратор студенческого совета Мурманского медицинского колледжа: «Мы подготовили замечательную станционную игру, которая называется «Моя многогранная Родина». Она была посвящена Дню народного единства и охватила очень большое количество студентов, студентов первых курсов, которые участвовали. Они должны были показать, что они умеют и петь, и танцевать, и самобытным искусством заниматься, и творчеством. Они лепили поморскую козулю, повторяли в флэш-мобе различные движения народов тех, которые проживают на территории Российской Федерации».

С помощью песен и плясок участники от медицинского колледжа раскрыли не только свой творческий потенциал, но и рассказали о народах, культуре и традициях своей страны всему колледжу. Наставник курировал проект, а студенты полностью его организовали.

Ксения Козина, студентка Мурманского медицинского колледжа: «Помощь студентов- это планировка всего мероприятия, а мы разрабатываем сценарий. Мы являемся и ведущими, и рассказываем о мероприятии, доносим его до студентов, мы являемся, координаторами, приглашаем всех и ведём это мероприятие».

Эксперты отмечают, что очень важно поддерживать студенческие инициативы и быть надёжной опорой для своих учеников. Ведь только так они будут чувствовать себя комфортно в стенах учебного заведения, будут мотивированы на работу.

Юлия Светличная, куратор студенческого совета Мурманского медицинского колледжа: «Нельзя отделять преподавателей от студентов, поскольку мы одна образовательная организация, одна образовательная среда, в которой мы должны взаимодействовать. Насколько будет правильным наше взаимодействие, насколько оно будет честным, настолько их учеба будет лучше, настолько они будут стремиться быть не только лучшими в учёбе, но и лучшими в общественной деятельности».

Итоги конкурса профессионального мастерства «Наставники» будут оглашены в мае на церемонии закрытия сезона городского проекта «Студенческая среда».