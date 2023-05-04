В рамках городской акции «На севере жить! Свой город – любить!» в Мурманском политехническом лицее прошла презентация проектов для старшеклассников

В Мурманском политехническом лицее состоялся круглый стол, посвящённый новым точкам притяжения на карте Мурманска. В обсуждении приняли участие старшеклассники.

Лицеисты презентовали свои креативные проекты. Особое внимание организаторы уделили городским объектам, участвующим во Всероссийском онлайн-голосовании «Жильё и городская среда».

Артём Колупаев, учитель истории и обществознания Мурманского политехнического лицея: «Мы сказали, что ваша задача – обратить внимание на те материалы, выложенные на сайте 51город.среда. Там же есть описание краткое. Найти этот объект, на месте проверить всё…».

Ребята ответственно и творчески подошли к работе. А значит, встреча, ставившая перед собой главную задачу – обратить внимание детей на объекты благоустройства своего района, выполнена.

Анастасия Перелыгина, лицеистка: «Я, например представляю улицу Маклакова. Я выписала то, что необходимо изменить. Мы засняли ролик, кто-то сделал презентацию, что-то добавили от себя - рассказали о этой улице. Предложили, что именно нужно там изменить».

Дети, конечно, не профессиональные проектировщики, но их идеи, решения и находки могут быть использованы при реализации проектов. 51.городсреда.ру – это площадка, где свою гражданскую позицию может проявить даже школьник.