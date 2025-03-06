В рамках культурной программы Международного форума «Арктика – территория диалога» состоятся кинопоказы

В Мурманске в рамках культурной программы Международного форума «Арктика – территория диалога», который состоится 26 и 27 марта, проведут показ кинолент «Северный полюс» и «Деревня вдов».

Эти фильмы рассказывают о неразрывной связи между прошлым и настоящим, о подвигах русских людей, увековеченных в историях о единстве, стойкости и любви к Отечеству. Показ таких кинолент формирует всестороннее понимание специфики региона и его жителей, позволяет узнать о героизме и самоотверженности людей.

Кинолента «Северный полюс» основана на реальных событиях, когда первая советская атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол» прошла под паковыми льдами Ледовитого океана и впервые в истории отечественного флота всплыла в непосредственной близости от полюса.

А документальная короткометражка «Деревня вдов», повествует о подвиге жителей села Варзуга, все мужчины которого ушли на фронт в период Великой Отечественной войны.

Кинопоказы состоятся 27 марта в 18.00 и 29 марта в 19.30 в Центре современного искусства «СОПКИ.21А».