В рамках МАФ-2025 губернатор Андрей Чибис предложил ключевые модели развития СМП на долгосрочную перспективу

По словам Андрея Чибиса, губернатора Мурманской области, развивать Севморпуть можно только при наличии комплексного долгосрочного проекта, обладающего статусом национального, а заодно и соответствующей инфраструктуры. В том числе порта Мурманска и транспортных путей к нему.

В июле прошлого года Президент РФ назначил Андрея Чибиса председателем комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика». О решении сформировать комиссию глава государства объявил во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в июне того же года.

По словам Андрея Чибиса, губернатора Мурманской области, развивать Севморпуть можно только при наличии комплексного долгосрочного проекта, обладающего статусом национального, а заодно и соответствующей инфраструктуры. В том числе порта Мурманска и транспортных путей к нему.

По мнению губернатора, необходимо принять решения о создании в Мурманске необходимых судостроительных мощностей, задача государства при этом поддержать это направление. А вот развивать – задача частных инициатив.

Игорь Левитин, советник Президента Российской Федерации: «У нас с каждой тонны груза есть налоги и пошлины».

Заинтересованы в развитии Севморпути и восточные партнёры, среди которых и представители Индии.

Главное в развитие Севморпути, как краткосрочном, так и долгосрочном периодах, это не упустить момент, считает начальник управления Президента РФ по вопросам национальной морской политики Сергей Вахруков. Дело за малым – найти финансовую поддержку.

Сергей Вахруков, начальник управления Президента Российской Федерации по вопросам национальной морской: «Арктика сегодня конкурентный регион, желание зайти туда есть у многих… Сохранимся и реализуем наши интересы».

Планы по грузопотоку по СМП оптимистичные. Например, к 2030 году он должен превысить 100 млн тонн в год, а к 2035 году – 150 млн тонн и Мурманск в этом транспортном коридоре ключевой город.