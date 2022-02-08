В рамках масштабных учений отряд кораблей Северного флота отрабатывал действия по пресечению пиратской активности в районах интенсивного судоходства

В начале февраля отряд кораблей Северного флота вошёл в Средиземное море через Гибралтар. В этом районе военные моряки несут боевое дежурство и параллельно тренируются. В этот раз в учебных маневрах были задействованы подразделения морских пехотинцев, прикомандированные к экипажам ракетного крейсера «Маршал Устинов», фрегата «Адмирал Касатонов» и большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков».

Игорь Никитин, командир отряда боевых кораблей Северного флота: «Одной из важнейших задач, стоящих перед отрядом боевых кораблей, - это защита морской экономической деятельности в районах Мирового океана. Экипажи кораблей должны быть готовы к выполнению этой важной задачи».

В прошлом году экипаж корабля «Вице-адмирал Кулаков» во время антипиратского рейда в Гвинейском заливе спас от бандитов экипаж панамского сухогруза «Люция», состоящий из русских и украинских моряков.