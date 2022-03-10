В рамках мероприятий Года культуры филиал Московского гуманитарно-экономического университета стал площадкой для мероприятий межнациональной направленности

Выставка саамов вызвала интерес у студентов университета.

Поводом этой встречи с представителем саамского народа Викторией Гусевой стало исследование мурманского журналиста Ольги Кондрашкиной. Как-то она спросила у студентов, а что они знают о коренном народе? Оказалось, что немного, а некоторые воспитанники с уверенностью заявили, что это те, кто отказались от цивилизации.

Виктория Гусева, глава делегации Союза саамов в Арктическом совете: «У нас в семье все саамы: и мама, и папа, и муж у меня саами. Его родители саами. Мы коренные саамы. Конечно же я своих детей приобщаю к нашей культуре. Они могут петь песни на саамском языке, стихи читать, даже ставить театрализованные постановки».

Семья Виктории, которая получила несколько высших образований, занимается и популяризацией культуры малочисленного народа. Она нередко встречается с молодёжью, но всем историю или тонкости современного быта саамов словами не рассказать.

Татьяна Сахневич, директор «Северо-Западный институт (филиал) АНО ВО МГЭУ»: «У нас учатся и армяне, и азербайджанцы, и киргизы. Нашим ребятам было очень интересно этим заняться. Мы заинтересовались, вышли с ними на связь, а они нам не отказали, за что мы очень-очень рады, спасибо им за это».

Сын Виктории Ладэмир Гусев без заминки читает стихотворение про солнце на саамском языке. Он один из немногочисленных продолжателей традиций и тех, кто учит саамский язык. Благодаря ему и другим он и культура народа не исчезнет.

Его выступление находит отклик у студентов вуза.

Юрий Барсуков, студент «Северо-Западный институт (филиал) АНО ВО МГЭУ»: «Коренные малочисленные народы меня очень сильно привлекают, поэтому я уверен, что подобные мероприятия будут проводиться как можно чаще, а представители не только саамского народа будут приходить к нам. Меня сильно привлекает культура именно коренных малочисленных народов».

2022 год объявлен Президентом России Годом культурного наследия народов России, так что о саамах мы услышим ещё не раз.