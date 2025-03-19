В рамках Международного арктического форума стартовал проект «Душа России. Арктика»

Основные события проекта состоялся с 25 по 30 марта. В частности, запланированы показы документальных фильмов «Великий Северный путь», «В Арктику», художественных фильмов «Филателия», «На выдохе» и других картин.

В сотрудничестве с «Роскино» и «Союзмультфильмом» в кинотеатрах, учреждениях культуры и арт-пространствах Мурманской области представят кинокартины и анимационные работы, посвящённые культуре, традициям и истории народов России.

В рамках детской программы «Арктические киноканикулы» можно будет увидеть «Лучшие серии сериалов Союзмультфильма» и «Тёплую анимацию» студии. Развитию креативных индустрий региона будет посвящена сессия «Северный креативный путь: территория возможностей для бизнеса».