В рамках Международного молодёжного межрелигиозного форума состоялся диалог на тему «Наука и религия»

Он помог студентам Мурманского арктического университета узнать о роли и значимости вероисповеданий, представленных в нашей стране.

В процессе обсуждения студенты узнали, как в современном обществе взаимодействует наука и религия. В этом им помогали приглашённые гости - представители русской православной церкви, исламского и национального еврейского обществ.

Юлия Бардилева, заведующая кафедрой истории МАУ: «Студенты, причём студенты колледжа, вуза, могут быть активными участниками нашего диалога: задавать вопросы, участвовать в обсуждении, предлагать свою точку зрения на эту проблему. Я думаю, что в этом диалоге и родится некая истина».

Насущные вопросы о смысле жизни и процессах мироздания неразрывно связаны с научными наблюдениями и открытиями. В современных условиях две эти темы занимают важную нишу в созидании общества.

Владимир Семёнов, протоиерей, секретарь архиерейского совета Мурманской митрополии: «Если мы возьмём любой аспект науки и очень глубоко его копнём, то в этих самых глубинах мы наткнёмся на неразрешимые вопросы, которые упрутся в само бытие. А бытие, как известно, находится исключительно в руках самого Бога, поэтому наука и религия неразрывно связаны, наука всё чаще и чаще находит подтверждение многих своих аспектов именно в Святом Писании».

Такая встреча для молодёжи не последняя. На следующих обсуждениях студенты смогут углубиться в темы, связанные с религией.

Юлия Бардилева, заведующая кафедрой истории МАУ: «Будут обсуждения вопросов, связанных с тем, как воспринимается в разных религиозных конфессиях вопросы семейных ценностей, традиционно духовно-нравственных ориентиров развития общества, какие моменты мы здесь можем увидеть в достаточно сложных условиях, когда мы говорим о необходимости возрождения духа единства народов, единства страны, сплочения наций перед внешними вызовами. Это будут встречи, посвящённые вопросам, связанными со взаимодействием различных религиозных структур, в том числе, в нашем регионе».

Спикеры поделились своим взглядом на тему сосуществования духовности и науки и подчеркнули важность взаимодействия учёных и представителей религиозных обществ. Это важно для поиска решений, которые могут привести к гармонии между технологическим развитием и моральными ценностями.