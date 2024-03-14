В рамках международного сотрудничества столицу Заполярья посетил врач – торакальный хирург из Республики Беларусь

Своим опытом специалист поделился с коллегами из Мурманской областной больницы имени Баяндина.

Станислав Скрябин, заведующий отделением торакальной хирургии Мурманской областной больницы имени Баяндина: «Мы с Александром Владимировичем уже не первый раз работаем. И обмениваемся таким эксклюзивным хирургическим опытом, который нигде – ни в какой литературе, ни в соцсетях, нигде не найти. Необходимо именно личное общение в операционной у пациента. Только так можно получить информацию из рук в руки».

В отделении торакальной хирургии врачи занимаются диагностикой и лечением патологий грудной клетки. Обновлённое, по большей части, в позапрошлом году оборудование работу эту позволяет делать «в ногу со временем». Но, безусловно, специалистам в своём деле нужно постоянно расти. А у докторов из братской республики уж точно есть чему поучиться.

Комплексное воздействие на очаг болезни – одна из главных целей русско-белорусского взаимодействия на базе областной больницы.

Александр Подобед, торакальный хирург, к.м.н. РНПЦ онкологии им. Александрова (Минск): «В чём отличие хирургического метода лечения опухоли от лучевой терапии? Он заключается в воздействии не только на первичную опухоль, но и на окружающие ткани - на лимфатические узлы. У любой злокачественной опухоли есть способность создавать метастазы. Ближайшая и отдалённая. Хирургическая методика заключается в воздействии на первичный опухолевый очаг и на зоны регионального метастезирования. Именно с этим мы сейчас и работаем. Мало удалить одну первичную опухоль, сейчас с этим справляются и современные методы лучевой терапии. Отличие хирургической методики заключается в воздействии её на лимфатический аппарат. Пока альтернативы нет».

По словам докторов, грудная клетка и гортань - одни из лидирующих зон среди злокачественных опухолей и первые по причине смертности. Врачи советуют при любых проблемах, связанных с органами дыхания, например, кашлем или отдышкой делать компьютерную томографию грудной клетки. Это поможет выявить любые заболевания, если они есть, на ранних стадиях.