В рамках международной акции «Сад Памяти» в Мурманской области высадили более 17200 деревьев и кустарников различных пород

Высадки состоялись в Кольском, Кандалакшском и Терском районах, в Печенгском и Ковдорском муниципальных округах, в Мурманске, Оленегорске, Мончегорске, Апатитах и ЗАТО г. Заозерск.

В этом году акция, посвящённая погибшим в годы Великой Отечественной войны и во время проведения специальной военной операции, состоялась в пятый раз. Общее число участников в Мурманской области составило порядка 1000 человек.

«Каждое высаженное дерево – символ жизни и благодарности всех жителей нашей страны. Такие акции позволяют увековечить память о героях боевых действий, а также внести значительный вклад в восстановление лесов» – подчёркивают организаторы акции.