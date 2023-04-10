В рамках межведомственных учений «Безопасная Арктика» провели большую деловую программу

В рамках неё состоялось пленарное заседание и круглые столы. Деловую программу в рамках учений «Безопасная Арктика – 2023» посетили представители 10 государств. Каждый участник отметил масштаб проделанной МЧС работы.

Самим Морадирузбахани, секретарь штаб-квартиры по управлению стихийными бедствиями Тегеранской метрополии Тегеранской организации по смягчению последствий стихийных бедствий и управлению ими Республики Иран (перевод): «Мы впервые участвуем в этом мероприятии. Все организовано на высшем уровне. Нам интересен опыт работы здесь, потому что в Иране есть похожие локации на побережье. Будем рады дальнейшему взаимодействию по данным вопросам».

Пленарное заседание по вопросам безопасности Арктической зоны состоялось в Салехарде, а Мурманск в обсуждениях участвовал в формате телемоста.

После пленарного заседания состоялось два круглых стола на тему формирования законодательства в сфере предупреждения и ликвидации ЧС в Арктике и организации межведомственных научных исследований в области обеспечения комплексной безопасности.

Ольга Зыбина, заместитель начальника Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России по научной работе: «Мы определяем те критерии и требования, которые нас интересуют. Поэтому мы в тесном сотрудничестве с производителями, индустриальными партнёрами. И конечно, мы оцениваем, проводим апробацию того, как технологии используются. Эти учения как раз помогают нам в этом».

Межведомственные учения «Безопасная Арктика» стартовали в нашем регионе второй раз. В этот раз на одной территории были сконцентрированы все технологии - силы и средства в области пожаротушения и научные знания по атомной энергетике.

Руслан Назаров, начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Эта эксклюзивная концентрация в определенной точке дала нам возможность более 12 опытно-исследовательских задач раскрыть. И сейчас есть определенный материал, который будет представлен для дальнейшего совершенствования, оборудования и навыков наших пожарных и спасателей».

Спасатели отмечают, что ни одно чрезвычайное происшествие нельзя ликвидировать в одиночку. Основная задача этих и других учений - сокращение времени на вызов и совершенствование навыков и умений.