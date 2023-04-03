VIII Арктический фестиваль «Териберка» состоится 15-16 июляЗапрет продажи вейпов поддерживают 67% россиян
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.04.23 19:30

В рамках многочисленных мероприятий Праздника Севера именитые спортсмены посетили Гаджиево

В городе подводников состоялся «Олимпийский десант», где помимо лыжных заездов у детей появилась возможность узнать секреты успеха олимпийских чемпионов, задав вопросы профессионалам лично.

Егор – лыжник серьёзный, за несколько лет занятий спортом у него появились такие цели, к которым придётся не просто идти, а бежать – по лыжным трассам наматывая километры.

Егор Плотников, участник «Олимпийского десанта», г. Снежногорск: «Хочу поучаствовать в Чемпионате Мира».

Сегодня в своей возрастной категории лыжнику удалось завоевать первое место, но это лишь один заезд.

В Гаджиево в рамках 88-го Праздника Севера состоялось состязание «Олимпийский десант». Победителем и обладательницей 2-го места среди девчонок стали Валерия Воронцова и Софья Бронникова. Дистанция небольшая, признаются спортсменки, порой, разминка перед занятием по лыжам в спортивной школе бывает гораздо сложнее.

Валерия Воронцова и Софья Бронникова, участницы «Олимпийского десанта», г. Гаджиево: «Мне нравится соревноваться и получать медали. Лыжи – это здоровье, часть жизни».

Среди сотни юных лыжников на трассе оказались и спортсмены старшего звена, которые признаются, что в гонках приняли участие больше по той причине, что среди наблюдателей и судей соревнования были настоящие олимпийские чемпионы. Конечно, хотелось бы услышать объективную критику и перенять ценный опыт.

Кирилл Мамаев, участник «Олимпийского десанта», г. Гаджиево: «Очень хочется встретиться, пожать руку. Ещё хочется задать вопрос, как стать таким чемпионом, как они?».

Елизавета Петрова, участница «Олимпийского десанта», г. Гаджиево: «Как они достигли такого результата, что стали олимпийскими чемпионами?».

Ирина Кучмина, директор Центра творчества и досуга, г. Гаджиево: «Это значимое событие для наших ребят: они смогут сфотографироваться, задать вопросы. Для них это стимул ещё больше заниматься, включаться в предложенные мероприятия».

Владимира Логинова, заслуженного работника физической культуры, с большим ЗАТО, как и с другими муниципалитетами Мурманской области, связывают долгие годы работы в спорткомитетах региона.

Владимир Логинов, спортивный деятель, заслуженный работник физической культуры РФ, вице-президент Федерации лыжных гонок России: «У нас много талантливых спортсменов везде, например, в маленьких гарнизонах. Но у них другие задачи, другие задатки. Здесь отличные тренеры, мы высматриваем чемпионов и потом отдаём их для страны. Это полезно».

О развитии спорта в регионе говорит и Алексей Петухов – тоже выходец Мурманской области. Больше 20 лет спортсмен прожил в Коле. Своей карьерой он обязан, в первую очередь, своим мурманским наставникам. В александровцах видит большой потенциал, если не на спортивном поприще, то не в менее важных делах для всей страны.

Алексей Петухов, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира 2013 года по лыжным гонкам: «Здесь, где находится наш ядерный щит, это важно. Важно и не забывать о спорте. Я сейчас в другой ипостаси, развиваю спорт, как бы то ни было, мне приятно возвращаться на Кольскую землю и мотивировать наше молодое поколение, которое в Гаджиево сегодня видим».

Иван Якимушкин, заслуженный мастер спорта России, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 г., двукратный чемпион мира по лыжным гонкам среди юниоров: «Самое главное, стремление детей, помощь родителей, привитие любви к любому виду спорта, необязательно лыжным гонкам. Тогда у них всё получится».

Напомним, что основной целью визита олимпийских чемпионов и заслуженных спортсменов Заполярья стало участие в самом главном лыжном марафоне. А лыжная гонка в городе морской доблести стала частью проекта «Праздник Севера в города и районы Мурманской области».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работоспособного населения в Мурманской области становится всё меньше
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Комментарий к новости:Депутаты проголосовали за присвоение двум ЗАТО - Североморску и Заозерску - почётного звания «Город морской доблести»
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Ангел-хранитель». Художественный сериал, 13 серия (16+)23:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Топ-10 вакансий для мурманчан, которые не хотят стоять в пробках по утрам-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 63 копейки, евро укрепился почти на 51 копейку-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №2 Кольской АЭС отключён от сети действием автоматики-PRO ЖКХ (18+)Коммунальные страдания в ЗАТО Видяево, или Как фекалии выжили северянку из муниципальной квартиры-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Что, кроме Дня смеха, ждёт россиян с 1 апреля
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика