В рамках многочисленных мероприятий Праздника Севера именитые спортсмены посетили Гаджиево

В городе подводников состоялся «Олимпийский десант», где помимо лыжных заездов у детей появилась возможность узнать секреты успеха олимпийских чемпионов, задав вопросы профессионалам лично.

Егор – лыжник серьёзный, за несколько лет занятий спортом у него появились такие цели, к которым придётся не просто идти, а бежать – по лыжным трассам наматывая километры.

Егор Плотников, участник «Олимпийского десанта», г. Снежногорск: «Хочу поучаствовать в Чемпионате Мира».

Сегодня в своей возрастной категории лыжнику удалось завоевать первое место, но это лишь один заезд.

В Гаджиево в рамках 88-го Праздника Севера состоялось состязание «Олимпийский десант». Победителем и обладательницей 2-го места среди девчонок стали Валерия Воронцова и Софья Бронникова. Дистанция небольшая, признаются спортсменки, порой, разминка перед занятием по лыжам в спортивной школе бывает гораздо сложнее.

Валерия Воронцова и Софья Бронникова, участницы «Олимпийского десанта», г. Гаджиево: «Мне нравится соревноваться и получать медали. Лыжи – это здоровье, часть жизни».

Среди сотни юных лыжников на трассе оказались и спортсмены старшего звена, которые признаются, что в гонках приняли участие больше по той причине, что среди наблюдателей и судей соревнования были настоящие олимпийские чемпионы. Конечно, хотелось бы услышать объективную критику и перенять ценный опыт.

Кирилл Мамаев, участник «Олимпийского десанта», г. Гаджиево: «Очень хочется встретиться, пожать руку. Ещё хочется задать вопрос, как стать таким чемпионом, как они?».

Елизавета Петрова, участница «Олимпийского десанта», г. Гаджиево: «Как они достигли такого результата, что стали олимпийскими чемпионами?».

Ирина Кучмина, директор Центра творчества и досуга, г. Гаджиево: «Это значимое событие для наших ребят: они смогут сфотографироваться, задать вопросы. Для них это стимул ещё больше заниматься, включаться в предложенные мероприятия».

Владимира Логинова, заслуженного работника физической культуры, с большим ЗАТО, как и с другими муниципалитетами Мурманской области, связывают долгие годы работы в спорткомитетах региона.

Владимир Логинов, спортивный деятель, заслуженный работник физической культуры РФ, вице-президент Федерации лыжных гонок России: «У нас много талантливых спортсменов везде, например, в маленьких гарнизонах. Но у них другие задачи, другие задатки. Здесь отличные тренеры, мы высматриваем чемпионов и потом отдаём их для страны. Это полезно».

О развитии спорта в регионе говорит и Алексей Петухов – тоже выходец Мурманской области. Больше 20 лет спортсмен прожил в Коле. Своей карьерой он обязан, в первую очередь, своим мурманским наставникам. В александровцах видит большой потенциал, если не на спортивном поприще, то не в менее важных делах для всей страны.

Алексей Петухов, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира 2013 года по лыжным гонкам: «Здесь, где находится наш ядерный щит, это важно. Важно и не забывать о спорте. Я сейчас в другой ипостаси, развиваю спорт, как бы то ни было, мне приятно возвращаться на Кольскую землю и мотивировать наше молодое поколение, которое в Гаджиево сегодня видим».

Иван Якимушкин, заслуженный мастер спорта России, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 г., двукратный чемпион мира по лыжным гонкам среди юниоров: «Самое главное, стремление детей, помощь родителей, привитие любви к любому виду спорта, необязательно лыжным гонкам. Тогда у них всё получится».

Напомним, что основной целью визита олимпийских чемпионов и заслуженных спортсменов Заполярья стало участие в самом главном лыжном марафоне. А лыжная гонка в городе морской доблести стала частью проекта «Праздник Севера в города и районы Мурманской области».