В рамках национального проекта «Демография» на улице Орликовой возводится детский сад на 80 мест

На строительной площадке около дома №44 по улице Орликовой в Мурманске вовсю работает техника. В рамках национального проекта «Демография» здесь возводится детский сад на 80 мест. Проверить ход выполнения работ и пообщаться с жителями близлежащих домов приехали главы города и депутаты областной Думы.

Для многих мурманчан, проживающих на улице Орликовой, хорошо известно, каково это, каждое утро спускаться с высокой сопки, на которой распложен микрорайон, а вечером подниматься обратно. Даже привыкшему человеку эта задача кажется непростой, особенно, когда со всех сторон обдувает пронизывающий ветер. Что уж говорить о семьях, которым приходится проходить это расстояние с маленькими детьми, чтобы отвести их в детский сад. Строительство нового дошкольного учреждения должно решить эту проблему.

Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы: «Я хочу подчеркнуть, что у нас нет такого, чтобы в очереди стояли люди в детский сад, но здесь, именно для жителей на улице Орликовой, де рельеф территории сложный, эта проблема будет решена».

Строительство идёт полным ходом. Завершена подготовка территории, уже можно угадать конфигурацию здания. Перед строителями стоит непростая задача – нужно успеть закончить работы к следующей осени, чтобы в новом учебном году дошколята пошли в яркий современный детский сад недалеко от дома.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы строим садик, мы строим важный социальный объект для города, для горожан. Мы должны осенью следующего года уже иметь открытый объект, поэтому строители работают, максимально напрягаясь, собирая все силы и средства в кулак».

Такое упорство в возведении сада нравится не всем. Например, некоторым жители дома №44 на улице Орликовой, который находится непосредственно рядом со стройкой, мешает шум. Другие же жалуются на перенос площадки для сбора мусора. Третьи - на тяжёлую технику во дворе. Все недовольные получили ответ от мэра города.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Нужно потерпеть. Потерпеть буквально несколько дней. Сейчас самый сложный период строительства».

Все вопросы руководители города пообещали решить в совместном диалоге с жителями. Евгений Никора предложил организовать встречу в режиме онлайн через интернет.