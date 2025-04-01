В рамках национальной программы «Красная машина» звёзды и мастера хоккея передавали свой опыт подрастающим спортсменам

Завершились тренировочные сборы фестивалем хоккея.

В Заполярном уже в седьмой раз состоялся тренировочный сбор «Красная машина», организованный Федерацией хоккея России и компанией «Норникель». Особенность этого года - тренировки на обновленной площадке с искусственным льдом.

Андрей Кузнецов, глава Печенгского муниципального округа: «Для нас это огромный праздник, дети с нетерпением ждут этого мероприятия… В этом году с учётом капитального ремонта корта были сбои в тренировочных процессах, но мы это пережили, дождались «Красной машины». Огромная благодарность компании «Норникель» за организацию праздника и Федерации хоккея России, мы всегда рады встречать на нашей земле великих хоккеистов».

Константин Рачков, представитель Федерации хоккея России, начальник отдела по проведению детских-юношеских соревнований: «По сравнению с тем, как мы начинали здесь, и сейчас - картина кардинально изменилась в лучшую сторону. С учётом того, что мы также работаем с тренерами, даём им методики, направления, какие упражнения давать детям, в каком возрасте. Это всё влияет на улучшение и совершенствование их навыков».

Алан Папанцев, начальник управления общественных связей КГМК: «Сразу видно, что дети в восторге. Мы уже знаем из предыдущих встречь, что они успешно развиваются, выступают в профессиональных клубах. Это хорошая база. Думаю, что для тех, кто захочет стать профессиональным хоккеистом, такая возможность будет».

Юные северяне посещали тренировки на льду и в зале, обучаясь тонкостям игры. Под руководством опытных тренеров ребята отрабатывали технику и особые навыки катания. Программа таких мастер-классов с каждым годом пополняется.

Андрей Иванов, тренер программы подготовки хоккеистов «Красная машина»: «Ребята молодцы, занимались ОФП, другими видами спорта. Это мы увидели при работе в зале. Новые фишки мы показывали им на льду, новая методика в зале, скоростные тренировки показали. В эти два дня больше шла работа на техническую составляющую, технику владения коньками, клюшкой, шайбой. Для них в этом возрасте это является базовыми упражнениями».

Артем Аникусько, главный тренер команды «Заполярные Звёзды»: «Сейчас тренировочный процесс будет гораздо эффективнее…Тренера, которые приезжают, с каждым годом дают новые упражнения, более сложные и более эффективные для хоккеистов в таком небольшом регионе».

Ярким событием стали товарищеские матчи между местными командами.

Ксения Зубкова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Последние минуты игры, команда «Чайки» ведёт борьбу против команды «Медведи», счёт 7:6. Борьба у ребят на уровне настоящих чемпионов».

Отметил атмосферу соревнований и популярный хоккейный блогер Vobon, который уже третий раз посещает сборы в Заполярном.

Vobon, российский блогер: «Невероятно нравится, а когда я зашёл на новую арену, то был приятно удивлён. Невероятно классная атмосфера, мне понравилось, как ребята относятся к хоккею, как ребята поддерживают друг друга».

Приезд «Красной машины» ежегодно с трепетом ждут не только юные звёзды хоккея, но и их родители. Которые на время фестиваля стали сплочённой группой болельщиков.

Анна Рыжикова, мама хоккеиста: «Мой сын будет играть в старшей группе, будем болеть за его команду».

Наталья Чупина, мама хоккеиста: «Замечательная организация, особенно у малышей были интересные матчи».

Николай Матюха, хоккеист: «Игра идёт напряженная, эмоции на пределе. Но надо ещё стараться. Очень много новых классных упражнений на катание, на броски, на передачи, на командную игру».

Александр Гензерук, хоккеист: «Искусственный лёд отличается от настоящего. На искусственно мне играть нравится больше. Тренера, которые к нам приехали за эти два дня, нам рассказали, как лучше играть, как себя вести. Я думаю, сегодня я смогу показать, чему они меня научили».

Ребята приобрели важные навыки, которые смогут совершенствовать и применять на играх в дальнейшем. Такая возможность для молодых хоккеистов - это не только бесценный опыт, но и инвестиция в их спортивное будущее.