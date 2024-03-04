В рамках нового проекта «Читаем вслух» в Мурманской детской областной больнице читали стихи и сказки

На первую встречу в гости к юным пациентам пришла известная мурманская артистка Екатерина Ефремова.

В Мурманской детской областной клинической больнице сложно веселиться, поэтому поддерживают маленьких пациентов гости. Вот и в этот раз с добрыми и светлыми сказками учреждение посетила мурманская актриса Екатерина Ефремова. Она прочитала ребятам всем известные и новые стихи и сказками.

Екатерина Ефремова, артистка Мурманской областной филармонии: «Я люблю литературу, люблю читать книги. Всегда с интересом изучаю, что появляется нового и, мне кажется, человеку в любой ситуации полезно послушать, почитать, узнать что-то новое и это живое общение посредством хорошей литературы. Я очень жду этой встречи, мне кажется, она полезна будет и мне. Мне, прежде всего, да. И конечно, очень надеюсь, что ребятам тоже будет интересно».

Такие встречи важны малышам, которые долго находятся в медучреждении. Во время выступлений ребята развиваются, так как форматы, в которых работают артисты, сильно отличаются от привычных сфер интересов детей.

Иванна Доронина, заведующая онкологическим отделением Мурманской детской областной клинической больницы: «Нашим детям необходима встреча с такими известными людьми, которые зажигают, которые радуют, которые улучшают жизнь. Наши деть пациенты мало ходят, вообще не ходят ни в театры, ни в кино, так как возможность контакта с людьми для них опасна».

Эта встреча только начало цикла программы «Читаем вслух». В больнице надеются, что этот проект привлечёт других артистов и людей, готовых скрасить будни маленьких пациентов.