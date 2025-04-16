В рамках оперативно-профилактической операции «Нетрезвый водитель» инспекторы задержали в Ковдоре нетрезвого владельца отечественной легковушки

В 2021 году суд уже лишал этого гражданина прав на более чем полтора года. Это и штраф в 30 тысяч рублей не помешали ему снова нарушить правила.