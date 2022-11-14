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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.11.22 19:30

В рамках осеннего призыва на Северный флот прибыла первая команда призывников из Республики Коми

В пункте приёма и распределения военнослужащих Северного флота прибыли 49 призывников из Республики Коми, которые в настоящее время проходят комиссию и медицинское освидетельствование на степень годности к военной службе.

Александр Яковлев, старший офицер отдела комплектования и учёта численности матросов и старшин организационно-мобилизационного управления штаба Северного флота, капитан 3 ранга: «С ними будет проводиться следующие мероприятия: социально-психологическое изучение, психологическое обследование и медицинское освидетельствование. После проведения данных мероприятий все призывники будут распределены по воинским частях Северного флота».

При распределении молодых людей по воинским частям будут учитываться уровень образования, навыки управления различными видами транспортных средств, в соответствии с категориями водительских прав, склонность к изучению различных видов техники, физическая подготовка и морально-психологические качества новобранцев.

Условия, в которых служат парни на уровне, например, питание организовано по принципу шведского стола с выбором блюд, в ротных помещениях функционируют комнаты отдыха, чайные, спортивные уголки и душевые кабинки.

Алексей Милевский, призывник: «Здесь люди все приветливые. Все дружелюбные, не ругаются, не оскорбляют. Кормят хорошо, можно с собой не брать колбасу, бананы и т.д. Если мама суёт, не берите. Здесь еды достаточно, точно голодать не будите».

После прохождения комиссии призывники будут распределены в береговые части флота - мотострелковые подразделения, морскую пехоту и авиационно-технические базы, части противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения. Также призывники могут попасть служить на надводные корабли.

 

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