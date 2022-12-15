В рамках осенней призывной кампании 40 юношей из Заполярья отправились на службу в воинские части Росгвардии

Воинские части по охране важных гособъектов и бригаду оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии пополнили юноши из разных городов Мурманской области.

Всем призывникам выдали форму, с молодыми людьми провели инструкторско-методические занятия.

Новобранцы будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов, а также по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности, в том числе при проведении массовых и культурных мероприятий.

На перроне железнодорожного вокзала в Мурманске их провожали родные и близкие.