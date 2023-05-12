В рамках отчётной кампании в Детской школе искусств Полярного продолжаются весенние фестивали и конкурсы

Весна – время фестивалей в школе искусств Полярного. Период, когда самые маленькие таланты города могут раскрыться по-взрослому – на сцене и под аплодисменты зрителей.

В этот раз мастерство танца показывают дошколята города воинской славы. Улыбка от напряжения иногда пропадает с лица, но артисты гордо держатся, выполняя заученные движения. А если что-то позабыл, рядом педагог, который прямо из зала подсказывает нужные танцевальные па.

Светлана Понизовцева, музыкальный руководитель детского сада №13, г. Полярный: «Да, стараемся исходить из возможностей детей: какие движения они смогут сделать профессиональные, сложные не берем. Детки все неплохие, берём и классику, и народные танцы, и современные».

Уже позади песенные конкурсы и хореографические фестивали, итоговые выпускные работы по художественному направлению. А танцевальный коллектив Татьяны Серегиной фактически сдал экзамены досрочно: девушки вернулись из Казани, где в конкурсе на кубок Поволжья заняли призовые 2-е и 3-е места. Такой результат хореограф оценивает высоко, ведь полярнинцам пришлось состязаться с ансамблями из Сибири и Якутии, танцорами из Новоуральска, Саратова, Казани и Сочи.

Татьяна Серёгина, педагог-хореограф Детской школы искусств, г. Полярный: «Все почти одинакового уровня, просто разного направления в танце».

Уже сейчас школа открывает набор на новый учебный год. На прослушивания ждут тех, кто мечтает освоить хоровое пение, игру на духовых, клавишных и народных инструментах, будущих художников.

Ольга Улиткина, директор Детской школы искусств, г. Полярный: «Началась приёмная кампания, мы очень ждём талантливых детей в нашу школу, надеемся, что родители хотят, чтобы дети научились профессионально играть на музыкальном инструменте, рисовать, петь, танцевать… Может, кто-то выберет себе профессию. Или это останется хобби, но профессионального исполнения на инструменте».

Талантливых детей специалисты музыкального, хореографического и художественного отделений обещают не просто отыскать, но и непременно раскрыть. А многолетние награды учащихся учреждения за победы в различных конкурсах и фестивалях доказывают, что педагоги всегда поддерживают александровцев в начинаниях, за руку ведут к новым вершинам искусства.