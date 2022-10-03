В рамках парламентских слушаний губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к Совету Федерации с просьбой предусмотреть в федеральном бюджете средства на продолжение реализации программы, направленной на реновацию ЗАТО

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы с 2021 года начали эту работ, в этом году делаем за свой счёт. Но объём требуемых инвестиций кратно выше».

Для реализации третьего этапа реновации гарнизонов и военных городков, расположенных на территории региона, необходимо около 17,5 миллиарда рублей, выделить такие средства из бюджета области невозможно, подчеркнул глава региона и попросил помощи у Совета Федерации.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко поддержала губернатора и поручила рассмотреть возможность выделения необходимых средств.

Валентина Матвеенко, председатель Совета Федерации РФ: «В ЗАТО живут семьи военных и моряков, которые служат и защищают Отечество. Поэтому давайте отдельным пунктом запишем, что необходимо рассмотреть утверждённую программу, взвесить все возможности. Её нельзя останавливать, её надо продолжать и как можно быстрее завершить, чтобы люди жили в нормальных условиях».