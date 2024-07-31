В рамках плана «На Севере – Жить!», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, продолжается ремонт участков улично-дорожной сети города Мурманска

Это участок Прибрежной автодороги на въезде в Мурманск один из самых нагруженных. Магистраль используют как легковые, так и грузовые автомобили для выезда на Кольский мост и для того, чтобы быстро добраться к центру города по улице Подгорной.