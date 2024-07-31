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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.07.24 19:30

В рамках плана «На Севере – Жить!», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, продолжается ремонт участков улично-дорожной сети города Мурманска

Это участок Прибрежной автодороги на въезде в Мурманск один из самых нагруженных. Магистраль используют как легковые, так и грузовые автомобили для выезда на Кольский мост и для того, чтобы быстро добраться к центру города по улице Подгорной.

Серьёзный поток транспорта сказался на износе плотна - оно пришло в негодность.

Никита Нерубащенко, заместитель главы администрации города Мурманска, председатель комитета по развитию городского хозяйства: «Участок у нас небольшой, это 386 метров. Мы полностью заменили дорожное покрытие, установили бортовой камень, немножко изменили состав асфальтобетонной смеси, учитывая повышенные нагрузки на неё. Успели нанести дорожную разметку».

Повышенные нагрузки вынудили дорожников использовать на участке более устойчивую асфальтобетонную смесь.

Арсен Погосян, исполняющий обязанности руководителя подрядной организации: «Щебёночно-мастичная смесь намного прочнее».

Ремонт этой части Прибрежной дороги выполнен в установленные сроки, согласно контракту.

Кроме того, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году обновляется 27 участков, из них 9 уже готовы.

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