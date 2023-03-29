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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.03.23 19:30

В рамках Праздника Севера в Долине Уюта прошли всероссийские соревнования по лыжным гонкам

Почти 200 лучших лыжников приехали в столицу Заполярья показать свои умения на зимних трассах.

Участие в жемчужине Праздника Севера – лыжном марафоне ежегодно принимают сотни спортсменов. В этом году на дистанции в 25 и 50 километров выйдет немало именитых лыжников. Среди них Денис Спицов и Никита Крюков, Александр Панжинский и Иван Якимушкин.

Вячеслав Веденин, технический делегат соревнований: «Праздник Севера – он не даром так называется. Это праздник. Это праздник лыж, праздник весны, праздник зимних видов спорта. Я ещё совсем ребёнком сюда приезжал, поэтому этот праздник в душе каждого лыжника. Ну, и сама погода нам благоволит сегодня. Есть снег, отличное солнце. Отличная лыжня, классная трасса. Всё здорово!».

Праздник -  это и для тех, кто не гонится за результатом. На лыжне немало любителей, которые и личные рекорды не планируют ставить. А для спортсменов - это возможность получить разряд, например, мастера спорта. Такие ребята заранее приезжают в Мурманск за несколько дней или даже недель до гонки, чтобы акклиматизироваться, потренироваться и показать результат.

Накануне марафона многие его участники успевают зацепить и другие состязания, как в этом случае - всероссийские соревнования по лыжным гонкам. В первый      день классическим стилем мужчины бегут 15 километров, женщины - 10. А во второй – свободным - 5 километров для женщин и 10 километров для мужчин.

Екатерина Гордеева, г. Санкт-Петербург: «Всё отлично, трасса классная, горки высокие, лыжня шикарная, всё размечено. Мне всё очень понравилось».

Евгения Сергеева, Республика Саха-Якутия: «Трасса отличная, самочувствие тоже нормальное. Уже третий год я соревнуюсь здесь, трасса мне очень нравится».

Софья Хлопаева, г. Петрозаводск: «Впервые я здесь, мне очень понравилось. Трасса потрясающая, много горок. Спуски… Если честно, то я боюсь спусков, но тут они замечательные - удобные, прекрасные».

49-й мурманский лыжный марафон состоится 1 и 2 апреля, старт, как обычно, массовый с затяжным подъёмом в гору в начале маршрута. Если нет желания присоединиться к участникам, чтобы испытать себя, неплохо и хотя бы прийти в Долину Уюта, чтобы посмотреть и поболеть за спортсменов. 

 

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