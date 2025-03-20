В рамках Праздника Севера в Долине Уюта состоялись старты по лыжным гонкам

В рамках 90-го международного Праздника Севера проходят и лыжные гонки среди любителей. Бороться за первое место спортсмены будут на дистанциях 5, 10 и 15 километров. Девушки в свободном стиле, мужчины – в классическом.

Галина Мурашкина, главный судья соревнований среди любителей: «Это традиция, которая проходит уже годами… Здесь спортсмены из Мурманской области, есть участники из Москвы, Питера, наши друзья из Карелии. У нас люди стартуют от 33 лет и аж до 81 года».

Несмотря на любительский уровень гонки к подготовке участники относятся ответственно, все участки трассы стараются несколько раз пройти до основного забега.

Татьяна Куликова, участница любительских соревнований по лыжным гонкам, г. Мурманск: «Подготовка проходит активно, очень плотно… Чтобы добиться хороших результатов и улучшить их, тренировки не пропускаем».

Раиса Кадырова живёт на севере с 1978 года. Лыжи - её любимый вид спорта в зимний сезон. Но присоединиться к соревнованиям она решилась в первый раз. Чтобы преодолеть тяжёлые подъёмы и спуски она выходила на лыжню ежедневно.

Раиса Кадырова, участница любительских соревнований по лыжным гонкам, г. Мурманск: «25 км ходила на лыжах и осваивала 5 км - женскую лыжню. Большое удовольствие получила, считаю, что это здоровье. Есть такая поговорка, что «утомленная кровь сама себя лечит» - бодрость прибавляет.

Среди участников есть и те, кто занимался лыжным спортом профессионально. Александр Егоров в Празднике Севера принимает участие ежегодно. Сейчас спортсмен готовится к Мурманскому лыжному марафону.

Александр Егоров, участник любительских соревнований по лыжным гонкам, г. Мурманск: «Специально взял на работе отпуск, чтобы побольше подготовиться и покататься. В этом году зима снежная, трассы готовят отлично. Принимаю участие во всех беговых соревнованиях, раньше занимался скиджорингом - гонки с собаками. Рассчитываю попасть на пьедестал».

Высокий уровень организации Полярной Олимпиады подтверждают гости из других регионов. Виталий Ильин приезжает к нам из Оренбурга уже в 20-й раз. Спортсмен поделился, что на северных соревнованиях особенная, тёплая атмосфера.

Виталий Ильин, участник любительских соревнований по лыжным гонкам, г. Оренбург: «Здесь всегда очень приятно выступать, очень тепло встречают, судейство и трасса на высшем уровне. Как отдых получается, наслаждение получаешь на гонках».

Что касается Мурманского марафона, к которому многие из участников этих соревнований готовятся, то он стартует уже 29 марта.