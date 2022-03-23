В рамках Праздника Севера в Заполярье стартовал Всероссийский чемпионат по зимнему виндсерфингу

В нашем регионе соревнования по этому виду спорта проходят регулярно. У кого-то может возникнуть вопрос, а как же сочетаются парус и снег? Как оказалось, катание по снегу тоже имеет свои плюсы.

Вячеслав Мальцев, участник и организатор соревнований: «Кататься зимой под парусом очень интересно и здорово. И, чем ещё хорош этот вид спорта – очень хорошо обучать людей, потому что тренер стоит рядом на снегу и объясняет. Люди потом летом легко переходят на летние виды. Много плюсов у этого дела, кончая и тем, что зима не пропадает зря: не только красишь свою лодку, а занимаешься непосредственно делом».

Многие осваивают виндсёрфинг во время летнего отдыха на каком-либо курорте, основная проблема такого катания – вода. Зимой же под ногами у спортсмена твёрдая поверхность и залезть в лодку или на доску снова гораздо легче. Да и лыжи по снегу идут гораздо лучше. Правда и свои опасности тоже имеются – никому не захочется рухнуть на лёд на скорости около 70 км в час. Но юных виндсерфингистов такие мелочи не пугают, приехав на соревнования ребята хотят только одного – победы.

К примеру, Алекснадра, обучаясь только в 8 классе, в спорте уже 6 лет. По словам спортсменки, катание под парусом вызывает у неё непередаваемые эмоции.

Александра Федоренко, спортсменка: «Само ощущение, когда едешь по льду, только приятные».

Виндсёрфинг, как и кайт сёрфинг, - это парусные виды спорта, сильно зависящие от погоды. К сожалению, и спортсменам не повезло – первую половину дня соревнований был практически полный штиль. Но мы уверены, что наши ребята всё равно покажут достойный результат чуть позже.