В рамках празднования 79-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье губернатор Андрей Чибис встретился с представителями общественных организаций, занимающихся патриотическим воспитанием нашего молодого поколения

Сегодня – в непростое для нашей страны время особенно важно уделять внимание патриотическому воспитанию молодёжи.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Генетически заложено, в ДНК заложен дух патриотизма народа победителя. И это очень важно. Ещё раз всем хочу сказать спасибо за то, что делаете».

На встрече с представителями организаций, работающих с молодым поколением, многие отметили, что сегодняшние защитники Отечества тоже активно присоединяются к патриотическому воспитанию. И, возвращаясь с СВО, выходят на связь с общественниками.

Николай Дмитренко, председатель правления Регионального отделения «Российский союз ветеранов Афганистана»: «Они на наш социум вливаются потихоньку. Понятно, что психологические травмы у них у всех, практически. Но они стремятся к военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Они сейчас приходят и сами предлагают свои услуги. Многие из них сейчас даже безработные, но они с нами».

В основном ветераны боевых действия встречаются с ребятами из движения «Юнармия», кадетских классов и патриотических отрядов. Занимаются в них дети краеведением, изучают историю, обалдевают навыками начальной военной подготовки. Участвуют в различных соревнованиях, например, разбирают и собирают автомат Калашникова на скорость, учатся маршировать.

Большинство детей не свяжут свою жизнь ни с органами правопорядка, ни с армией, но такой опыт, по манию экспертов, всё равно будет полезен.