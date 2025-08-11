В рамках празднования Дня физкультурника в Мурманске прошла церемонию чествования физкультурного актива города

Забегая вперед, отметим, что нашей редакции награда тоже досталось.

В «СОПКАХ.21А» состоялась торжественная церемония чествования физкультурного актива Мурманска. На неё собрались спортсмены и тренеры – люди, посвятившие себя развитию этой сферы.

Елена Ширшова, заместитель главы города Мурманска: «Поздравляю вас с этим прекрасным и замечательным праздником - Днём физкультурника. Это праздник, который объединяет очень многих людей: спортсменов, тренеров, спортивных специалистов, любителей и энтузиастов этого дела и всех тех, кто делает хотя бы зарядку по утрам».

Ирина Цыганкова, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска: «Здесь только небольшая часть тех людей, которые будут ещё награждены. Сейчас у нас отпускной период и мы знаем, что в августе у нас все в отпуске. Поэтому свои награды ещё найдут людей, которые сейчас отдыхают».

Гостей церемонии наградили Благодарственными письмами регионального Министерства спорта и областной Думы, Почётными грамотами и главы Мурманска.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Я представляю тех людей, которые на протяжении уже больше века существования нашего города работали, мечтали, творили. Для того чтобы в Мурманске было комфортно заниматься физической культурой».

Почётные грамоты получили и представители СМИ, которые регулярно освещают спортивные события в городе. Наш телеканал стал одним из награждённых.