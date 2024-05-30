В рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда» в Мурманске продолжается ремонт дворовых территорий

Скоро любоваться красивым двором смогут жители дома №39 на проспекте Кирова.

Официально, ремонт здесь должны были начать в июне, однако, работы уже вовсю кипят. В рамках капитального ремонта в этом дворе на проспекте Кирова поставят современную детскую площадку и проведут общее благоустройство.

Никита Нерубащенко, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства: «Ремонтируем всё покрытие проезжей части, всё покрытие тротуаров. Восстанавливаем полуразрушенный лоток ливневой канализации. Приняли дополнительные меры по разуклонке дворовой территории для отвода вод с территории двора. Приняли дополнительные решения по освещению подъездных путей. На данной территории будет установлено 11 опор наружного освещения и 22 светильника – будет светло».

Ухоженные тротуары, газонные ограждения, урны и лавочки – всё для приятного времяпрепровождения в своём дворе. А главное, по словам заместителя главы администрации, работы планируют закончить раньше намеченного изначально срока, что не может не радовать мурманчан.

Никита Нерубащенко, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства: «Как мы видим, работы здесь уже на хорошей стадии. Можно их процентовать – 10 процентов от всего контракта. Выполняемый объём работ виден и планируем завершить работы раньше заявленного на паспорте срока».

На проспекте Кирова так же отремонтируют дворовые территории рядом с домами №№ 33, 35 и 37. В целом, в 2024 году в Мурманске обновят 9 объектов рядом с многоквартирными жилыми домами.