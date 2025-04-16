В рамках проекта «Арктический диалог» молодёжь встретилась с Героем России, космонавтом во втором поколении Сергеем Волковым

Путь к звёздам – это большое испытание не только силы и навыков будущего космонавта, но и терпения. Десять лет Сергей Волков готовился к своему первому полёту на Международную космическую станцию. Упорство и труд привели к заветной мечте.

О своём сложном пути в рамках «Арктического диалога» с молодёжью Заполярья рассказал первый в мире космонавт во втором поколении Сергей Волков.

Сергей Волков, Герой России, космонавт: «При этом, когда ты приходишь в Центр подготовки космонавтов, там нет такого, что все хлопают в ладоши и говорили: «Как здорово, что ты пришёл».

Может быть, космос и достался в наследство, однако, и самому Сергею Александровичу пришлось много и упорно работать, чтобы его отец - космонавт, Герой Советского Союза, гордился сыном.

Встречу с Волковым ждали многие. В стенах Мурманской областной научной библиотеки собрались студенты, волонтёры, школьники и их родители.

Софья Евдокимова, ведущий специалист по связям с общественностью «Молодая Арктика»: «У ребят большое количество вопросов, интерес, они лично писали космонавтам в социальных сетях и узнавали, когда же будут у нас встречи».

Влада Затхей, участница встречи: «Я пришла не одна, я пришла со своими сыновьями … Может, своими глазами не увидим, но мы хотя бы услышим об этом».

Сергей Волков поделился впечатлениями о космосе, о непередаваемых эмоциях в момент запуска ракеты, а также о сложностях восстановления после полёта. Диалог получился живым.