В рамках проекта «Большие гастроли» в Мурманск приехал кукольный театр из Барнаула

Алтайский государственный театр кукол «Сказка» приехал в Мурманск с гастролями всего на три дня. За это время актёры представят зрителям свои бестселлеры, спектакли: «Денискины рассказы», «Легенда о добром Л» и «Жихарка». А в это же время актёры нашего театра кукол выступают на сцене в Барнауле.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Сейчас в мы играем свои спектакли «Дюймовочка», «Бармалей» и «Муха-Цокотуха» на площадке театра кукол «Сказка». Нам это очень интересно, мы там никогда не были».

Благодаря программе «Большие гастроли» творческие коллективы страны могут перемещаться по Росси и дарить зрителю свои шедевры. С точностью передавая их аутентичность при помощи оригинальных декораций и костюмов. Но такую возможность получают не все, нужно соблюсти определенные условия.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Полностью все театры профинансировать невозможно. Поэтому Министерство Культуры России выбирает те театры, которые долго не участвовали в этой программе».

С помощью такой практики зритель знакомится с лучшими постановками, не выезжая за пределы родного города. А актёры, в свою очередь, получают новые впечатления и ещё большую популярность и любовь.

Евгения Пухова, актриса Алтайского государственного театра кукол «Сказка»: «У вас чудесный театр! Очень нравится здание, очень стильно оформлено, цветовая гамма. Просторная достаточно сцена. У нас немного поменьше зрительный зал. Мы в восторге».

Для гостей нашего региона Мурманский областной театр кукол подготовил культурную программу. Актёров познакомят с главными достопримечательностями города.