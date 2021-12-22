В рамках проекта «ФоноТЭКа» региональное Минэнерго и ЖКХ выпустило ролик о развитии энергетики в Мурманской области

Видеоклип представляет собой коллаборацию производств и искусства. Ведомство при поддержке ресурсоснабжающих предприятий разработало идею, согласно которой с появлением в области новых энергетических объектов усложняется музыкальное сопровождение. Ролик демонстрирует работу оборудования, персонала профильных предприятий и зимнюю природу Заполярья.

Проект «ФоноТЭКа» реализован Министерством энергетики и ЖКХ региона при участии представителей профильных организаций и предприятий Мурманской области. Цель - привлечь внимание общественности к развитию топливно-энергетического комплекса, показать роль энергетики в развитии Кольского Заполярья.