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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.04.24 19:30

В рамках проекта «Классные встречи» активисты «Движения Первых» из ЗАТО Александровск поделились о впечатлениях от Всемирного фестиваля молодёжи

Фестиваль прошёл в начале марта в Сочи.

Не всегда была такой решительной и активной, рассказывает о себе София Шишулина. Школьница в прошлом году стала победительницей конкурса «Большая перемена». При этом целью участия в конкурсе был вовсе не денежный приз, а поездка в один из лучших лагерей страны.

Дальше – больше. Соня в качестве участника детской делегации отправилась на Всемирный фестиваль молодёжи, который состоялся в начале марта в Сочи.

София Шишулина, активист РДДМ «Движение Первых», г. Полярный: «Нужно не гнаться за какой-то одной целью, а развивать свои навыки в разных сферах. В «Большой перемене» мне, например, помогли не только мои знания, но и умение сдерживать себя. То есть, разные навыки нужно в себе по чуть-чуть развивать. Не получится, надо прийти ещё раз».

Попасть на такого уровня событие – не удача, а серьёзная работа, подчеркивают участники фестиваля. София прошла строгий конкурсный отбор – ведь от нашей страны в Сочи поехали всего 500 ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Претенденты представляли портфолио, видеовизитку и проходили онлайн–тестирование. Такие испытания прошли даже волонтёры

Об этом добровольцы из ЗАТО Александровск, работавшие на фестивале, рассказали в рамках проекта «Классные встречи» юным полярнинцам.

Ольга Компаниец и Алексей Крапивко, волонтёры Всемирного фестиваля молодёжи от ЗАТО Александровск: «Для меня это очень ценный опыт. В первую очередь, познакомился с новыми странами. Отбор был серьёзный: полгода было собеседование, тестирование, обучение. Отбирали лучших из лучших, действительно было большое количество желающих быть волонтёрами на данном мероприятии».

От ЗАТО Александровск на съезде молодёжи также были и атташе ВФМ. Все участники уникального события с удовольствием поделились с активистами «Движения Первых» своими впечатлениями, рассказали о программе, о непосредственной деятельности в рамках Всемирного фестиваля, о новых знакомствах с иностранными гостями, о шествии молодёжи мира и встрече со знаменитостями.

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