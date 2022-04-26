В рамках проекта «Музыкальные надежды Арктики» стартовали двухнедельные весенние творческие школы

Известные российские музыканты-педагоги дают бесплатные мастер-классы для юных заполярных артистов.

В первой музыкальной школе Мурманска состоялся мастер-класс от профессиональной флейтистки из Санкт-Петербурга Юлии Гараниковой. Юные музыканты из разных учреждений города пришли к ней за новыми знаниями.

Софья Пазгалова, ученица Детской музыкальной школы №5 Мурманска: «У нас были гаммы. Я узнала, как правильно дышать, как лучше играть».

Василина Мельникова, ученица гимназии №3 Мурманска: «Он был очень интересный. Я узнала, как правильно распределять дыхание. Научилась немного быстрее запоминать ноты. Мне он понравился».

По словам местных педагогов, в Мурманской области очень мало флейтистов, духовиков. И такие мастер-классы помогают больше заинтересовать молодежь этим музыкальным направлением. Для самих преподавателей такие встречи также полезны.

Любовь Баева, преподаватель Детской музыкальной школы №1 Мурманска: «Юлия Михайловна периодически рассказывает о тех вещах, которые мы знаем, но только другими словами. У нее очень тонкий чуткий подход к детям. Она удерживает их внимание до самого конца мастер-класса».

Юлия Гараникова играет на флейте уже около 30 лет. Она выпускница консерватории итальянской Швейцарии. В нашем регионе она не в первый раз и знакома с многими мурманскими юными музыкантами. По словам девушки, у них большой потенциал.

Юлия Гараникова, преподаватель флейты, эксперт проекта «Музыкальные надежды Арктики»: «Ещё год назад я подумала, что было бы здорово объединить их в музыкальный ансамбль. Сейчас это эксперимент, а может быть, из него вырастет какой-то сводный ансамбль, который радовал бы весь Мурманск флейтовой музыкой».

В течение недели Юлия Гараникова проведёт с детьми несколько уроков, а затем в субботу состоится отчётный концерт, на котором они покажут, чему научились. Кроме этого, питерская флейтистка проведёт мастер-классы в Оленегорске и Заозерске.