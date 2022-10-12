В рамках проекта «Не попадись в Сети» прошёл урок, посвященный информационной безопасности детей в Интернете

Школьникам рассказали о мерах предосторожности и правилах безопасности в информационном пространстве.

Телекомпания «Арктик-ТВ» совестно с Министерством информационной политики запустили серию образовательных мастер-классов «Не попадись в Сети» для мурманских школьников. В современных реалиях вопрос информационной безопасности в Интернете достаточно актуален. На лекции участники обсуждали виды интернет-мошенничеств, разбирали жизненные примеры и пошагово говорили о мерах безопасности в Сети, что делать, чтобы не попасть на удочку аферистов.

Вероника Терещенко, ученица «Академии телевидения»: «Наши пароли для почты не должны быть односоставными. Они должны быть сложными, которые не сможет подобрать автоматически какая-то программа. Мы так же должны защищать свои данные, не выкладывать адреса, информацию о родственниках в Интернете, потому что это копируется, заносится в базу данных и потом может использоваться против нас».

На мастер-классе уделили внимание и кибербуллингу – травле в Интернете, с которой сталкиваются подростки. Телеканал «Арктик-ТВ» подготовил социальные видеоролики на тему кибербезопасности, цель которых привлечь внимание не только детей, но и их родителей. Возможно, обращая внимание на такую проблему, мамы и папы захотят искренне поговорить со своими детьми.

Николай Арбаев, IT-специалист телекомпании «Арктик-ТВ»: «Почему важно рассказывать об этом детям? По одной простой причине. Дети не знают, как на это реагировать. Они реагируют на это нервно, потому что считают, что это их личная проблема. А проблему надо передавать взрослым, потому что кибербуллинг легко переходит в зону, в которой наступает административная ответственность. Родители должны на это реагировать. Это либо родители, либо преподаватели, учителя. В случае серьёзной проблемы они должны сообщать о таких фактах в правоохранительные органы, потому что многое то, что пишется в интернете, по факту, подсудно и может рассматриваться следователем и иметь какие-то критические последствия для тех, кто занимается травлей».

В мастер-классах принимают участие и ученики «Академии телевидения», которые в качестве домашнего задания подготовят свои материалы на тему информационной безопасности.