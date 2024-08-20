В рамках программы «Арктическая школа» в Оленегорске обновили общественные пространства в детском саду и школе

Этот мини театр станет точкой притяжения для всех ребят детского сада №15 в новом учебном году. Ведь они смогут не только играть куклами, но и снимать, озвучивать и монтировать мультфильмы. Благодаря новой мультистудии сделать это будет просто.

А пока малыши на каникулах, воспитатели изучают новое оборудование, чтобы в скором времени преподать мастер-класс.

Светлана Немтарева, заведующая детским садом №15 г. Оленегорска: «Мультистудия оборудована ноутбуком. Дети могут почувствовать себя звукорежиссёрами, сценаристам и актёрами. Записать свой мультфильм, потом его показать, порадоваться результату, который они увидят. «Уникум малыш» - это пространство дополнительного образования, глядя на него так и хочется сказать: «В нашем детстве такого не было». Здесь и мобильный интерактивный пол, на котором можно поиграть в футбол или поизучать правила дорожного движения. Есть зона конструирования для разных уровней программирования, площадка-подиум для творческих выступлений и многое другое».

Светлана Немтарева, заведующая детским садом №15 г. Оленегорска: «Часть помещения выделено под шахматную комнату. У нас есть объединение шахматистов, это позволит всестороннему развитию ребёнка. Большую часть мы выделили этому направлению. Дети любят играть в шахматы. Поэтому вязли это направление и надеемся, что будет продвижение. Также у нас появилась прекрасная уникальная сенсорная панель для проведения виртуальных экскурсий, путешествий по городу, по родному краю. Можно проводить конференции с родителями, детьми. Дети могут порисовать на этой же панели».

Помимо образовательной функции пространство несёт и развлекательный характер. Дети могут провести время в своё удовольствие, конечно, под присмотром опытных специалистов. Такие масштабные перемены стали возможны благодаря проекту «Арктическая школа».

Лариса Орлова, заместитель главы администрации города Оленегорска: «Сделан замечательный ремонт. Он проводился в соответствии с дизайном, эстетически выглядят помещения. На средства местного бюджета выполнен ремонт, приобретена мебель, а уникальное оборудование - на средства областного бюджета. В проекте все рекомендации, конечно, исходили от Министерства образования Мурманской области. Огромные слова благодарности в их адрес в лице министра Дианы Николаевны Кузнецовой, которая подсказывала, как лучше обустроить это пространство. В новом учебном году обновления заметят и учащиеся школы №7. Благодаря оптимизации пространства учреждения, получилось реализовать проект «Школьная рекреация: среда новых возможностей «ТриО». Это площадка для образования, общения и отдыха».

Анна Томей, исполняющая обязанности директора школы №7 г. Оленегорска: «Нашей образовательной организацией был выигран грант на общественное пространство «Арктическая школа». Это рекреации, досуговая деятельность. У ребят здесь «Организатор» будет проходить и монтаж роликов, съёмка роликов. Дети будут заниматься во время перемен, есть время поиграть, поразмышлять».

К слову, идеи дизайна и оснащения предлагали и школьники, и их родители, и весь педагогический состав.

Лариса Орлова, заместитель главы администрации города Оленегорска: «Всё пространство поделено на три зоны. Для творческой активности обучающихся с первого сентября здесь будет функционировать школьный театр, школьное телевидение. Есть зона для релаксации, для отдыха и общения детей – «Тепло Севера» называется. Информационная зона, где детям можно познакомиться с актуальной школьной информацией».

Проекты полностью завершены, школа №7 и детский сад №15 уже готовы принять воспитанников.