В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» состоялся осмотр двора на Кольском проспекте

Когда-то на этом месте был пустырь, а сейчас идёт подготовка основания под детскую площадку. Ход работ осмотрел глава администрации города Юрий Сердечкин.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Работы уже на финальной стадии, я думаю, осталось пару недель, и подрядчик всё закончит. Необходимое оборудование закуплено и ждёт возможности своей установки. Сейчас нужно необходимое погодное окно, чтобы завершить работы, связанные с укладкой асфальта. У нас немножко нарушены сроки, это правда».

Двор рядом с домом №97 корпус 2 по Кольскому проспекту считается одним из самых больших проектов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Мурманске в этом году. Сроки сдачи объекта незначительно увеличились из-за пересогласования определённых положений в проектной документации.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Люди очень ждали эту площадку. Это большой объект, вокруг четыре дома. Жители будут сами присматривать за площадкой и не позволят на них хулиганить. Мы позаботились о том, чтобы новые мачты освещения были установлены, объект будет хорошо освещён, темных уголков не останется».

Дополнительно подрядная организация отсыпала пешеходную дорожку, которая ведёт к детскому саду.

Реализация национальных проектов позволяет реконструировать дороги, дворы, общественные территории и многое другое для комфортной жизни мурманчан.