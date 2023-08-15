В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Мурманске активно проходит традиционный ремонт дворовых территорий

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Сейчас темпы работ хорошие. Подготавливается основание для асфальтирования, готовятся тротуары. А дальше уже финишная прямая – благоустройство, детская площадка, элементы спортивной площадки, контейнерная площадка, освещение и ливневый дренаж».

В планах этого года поставить спортивную и детскую площадки, установить тротуары и газоны, провести озеленительные работы и многое другое.

Дворовые территории в районе перенесения проспекта Ленина и улицы Полярные Зори должны быть преобразованы. Нововведения происходят в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Ход работ на объекте проверил глава города.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Сейчас темпы работ хорошие. Подготавливается основание для асфальтирования, готовятся тротуары. А дальше уже финишная прямая – благоустройство, детская площадка, элементы спортивной площадки, контейнерная площадка, освещение и ливневый дренаж».

Проезды здесь глобально не ремонтировали с постройки домов, поэтому работа сейчас ведётся масштабная. В процессе подготовки к преобразованию территории учитывали пожелания жителей.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Конечно, всегда есть элемент недоговорённости между людьми, так как здесь домов несколько, интересы разные. Одним нужно чуть больше парковочного пространства, другим, наоборот, чтобы машин не было, чтобы было больше зелёных зон и скамеечек. Ну, в целом, интересы сбалансированы».

По словам самих подрядчиков, взаимопонимание с жильцами у них возникло быстро. Говорят, что люди здесь неравнодушные и активно идут на встречу в решении любых вопросов.

Александр Спиридонов, производитель работ по капитальному ремонту территории на ул. Полярные Зори, 2 и проспекта Ленина, 19, 21 и 23, подрядчик: «Очень слаженные соседи здесь. Например, машину убрали без слов, сразу же всё поняли, что у них идёт ремонт и не чинили никаких препятствий. Любые пожелания и просьбы, что с нашей стороны, что с их стороны, мы договорились друг с другом».

Большой объём работ здесь уже сделан, однако, есть вероятность, что завершат их строители с задержкой на одну-две недели.

Всего в этом году реконструкция затронет дворовые территории у 28 многоквартирных домов областного центра.