В рамках программы «На Севере-твой проект» в детском саду №104 открыли новую игровую площадку
Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Инициативные люди, которые стали участниками проекта «На Севере - твой проект», получили региональную субсидию. Сегодня есть возможность у детей этого сада весело и интересно проводить время. А наша задача, как взрослых, обеспечить счастливое будущее детей. Мне кажется, что она с успехом выполняется».
Площадка разделена на две игровые зоны с новым оборудованием. Для ребят здесь есть качели, горки, песочницы, игровые комплексы.
Иван Лебедев в составе мониторинговой группы оценил выполненные работы.
Иван Лебедев, временно исполняющий полномочия главы города Мурманска: «Качество прекрасное. Самое главное, что это сами родители и коллектив участвуют в программе, инициированной Андреем Владимировичем Чибисом. Мы с вами можем видеть, как дети сейчас играли и у них горят глаза, им это нравится. Это же здорово, когда каждый может внести свою частичку души в развитие учреждений».
В этом году работы по благоустройству в рамках губернаторского программы ведут на территориях 6 образовательных учреждений города-героя.