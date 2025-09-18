В рамках программы «На Севере-твой проект» в детском саду №104 открыли новую игровую площадку

Для малышей из детского сада 104 устроили настоящий праздник. На территории учреждения создали пространство «Территория детства». Группа педагогов и родителей – авторы проекта благоустройства.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Инициативные люди, которые стали участниками проекта «На Севере - твой проект», получили региональную субсидию. Сегодня есть возможность у детей этого сада весело и интересно проводить время. А наша задача, как взрослых, обеспечить счастливое будущее детей. Мне кажется, что она с успехом выполняется».

Площадка разделена на две игровые зоны с новым оборудованием. Для ребят здесь есть качели, горки, песочницы, игровые комплексы.

Иван Лебедев в составе мониторинговой группы оценил выполненные работы.

Иван Лебедев, временно исполняющий полномочия главы города Мурманска: «Качество прекрасное. Самое главное, что это сами родители и коллектив участвуют в программе, инициированной Андреем Владимировичем Чибисом. Мы с вами можем видеть, как дети сейчас играли и у них горят глаза, им это нравится. Это же здорово, когда каждый может внести свою частичку души в развитие учреждений».

В этом году работы по благоустройству в рамках губернаторского программы ведут на территориях 6 образовательных учреждений города-героя.