В рамках рабочего визита делегации Мурманской области в Республику Беларусь состоялась встреча Президента Александра Лукашенко с главой нашего региона

Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в рамках действующих проектов и перспектив взаимодействия.

Открывая встречу Александр Лукашенко подчеркнул стратегическое значение региона для арктических рубежей и отметил, что зафиксирован серьёзный рост товарооборота между Мурманской областью и Республикой Беларусь. В числе основных направлений - пассажирская и специальная техника, лифтовое оборудование, продовольственное направление и сельское хозяйство.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: «Мы очень интенсивно работаем над тем, чтобы уйти от всего импортного, западного, тех стран, которые ввели против нас санкции. Давайте двигаться вперёд. Надо защищать свою землю, своих людей и видеть прежде всего свой интерес… Я все равно предпочитаю всякому импортному - своё».

Беларусь является ключевым партнёром Мурманской области. В 2025 году товарооборот вырос в 4,5 раза и достиг максимума за последние пять лет. Экспортируется минеральное сырьё, морепродукты, импортируют технику и оборудование, в том числе, для горнодобывающей промышленности.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы подробно обсудили вопросы, связанные с развитием Трансарктического транспортного коридора, который включает Северный морской путь, тему развития Арктики. Сегодня для нашей страны это один из ключевых приоритетов. И здесь есть огромное поле для партнёрства с нашими белорусскими коллегами. Обсудили разные варианты развития логистики в Республику Беларусь и из Беларуси через Мурманск по СМП».

Отдельное направление - контейнерные перевозки по Севморпути. В прошлом году было заключено партнёрство с китайской компанией и уже летом этого года запланирован тестовый судозаход, который откроет дополнительные возможности для экспортёров и импортёров Беларуси по выходу на рынки Азии через арктический маршрут.