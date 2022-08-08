В рамках рабочей поездки губернатор на границе с Украиной встретился с военнослужащими Северного флота, принимающими участие в специальной военной операции

Глава региона Андрей Чибис пообщался с медиками и волонтёрами. Он передал бойцам дополнительное оборудование и письма от детей из Мурманской области, в них слова поддержки, пожелания здоровья, победы и скорейшего возвращения домой.

Глава региона Андрей Чибис пообщался с медиками и волонтёрами. Он передал бойцам дополнительное оборудование и письма от детей из Мурманской области, в них слова поддержки, пожелания здоровья, победы и скорейшего возвращения домой.

Для медработников и волонтёров был доставлен большой груз медикаментов, а также бытовых принадлежностей первой необходимости.

Губернатор вручил военнослужащим государственные награды. А волонтёры получили благодарственные письма, ставшие знаком признательности за их нелёгкий труд.